شكرا لقرائتكم خبر عن مصر واليابان كرة اليد.. الفراعنة فى المركز الثالث بعد الفوز على اليابان بالأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد منتخب مصر لكرة اليد نغمة الانتصارات من جديد، بعد فوزه على نظيره اليابانى صاحب الأرض بنتيجة 33 / 29 فى ثالث مواجهات الفراعنة بأولمبياد طوكيو 2020، ليضع الفراعنة قدماً في الدور ربع النهائي.

منتخب اليد في الترتيب الثالث بالمجموعة

استقر منتخب مصر لكرة اليد في المركز الثالث بمجموعته والتى تضم منتخبات، الدنمارك، السويد، البحرين، واليابان، والبرتغال، بينما سيطر منتخب الدنمارك على المركز الأول، وحل منتخب السويد في المركز الثاني، البرتغال في المركز الرابع، ومن المقرر أن يتأهل أول 4 منتخبات إلى الدور ربع النهائي.



ترتيب مصر في المجموعة

نتائج مصر فى المجموعة

حقق الفراعنة فوزين وتلقوا هزيمة واحدة كانت أمام الدنمارك بطل العالم فى آخر نسختين، وفاز منتخب مصر لكرة اليد على البرتغال في مستهل مشوارهم بالمجموعة بنتيجة 37 / 31 فى أولى مواجهاته قبل الخسارة من الدنمارك بطل العالم أول أمس 32 / 27، قبل أن يعود ليفوز على اليابان بنتيجة 33 /29.

المباراة المقبلة لمصر في المجموعة

بينما تقام المباراة الرابعة أمام السويد يوم 30 يوليو فى الساعة 9:15 صباحا بتوقيت القاهرة، أما المباراة الخامسة أمام منتخب البحرين يوم 1 أغسطس الساعة 4:00 صباحا بتوقيت القاهرة.

قائمة منتخب اليد

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.