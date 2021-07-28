شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه سيراميكا وديا اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى مباراة ودية مع نظيره سيراميكا باستاد جهاز الرياضة، وتقرر أن يخوض الطلائع 6 مباريات ودية استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها 7 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، واستهل الطلائع ودياته مساء الأربعاء بالتعادل مع وادى دجلة 1-1 ثم خسر من الانتاج الحربى بهدفين مقابل هدف.

ويخوض الطلائع ودياته فى ..

28 يوليو.. طلائع الجيش مع سيراميكا الخامسة مساء

29 يوليو.. طلائع الجيش مع البنك الأهلى السادسة مساء

30 يوليو.. طلائع الجيش مع مصر المقاصة الخامسة مساء

ونجح فريق طلائع الجيش فى الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف، أحرزه ناصر منسى مهاجم الفريق فى الدقيقة 88، فى المباراة التى جمعتهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وقفز الطلائع إلى المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفًا.