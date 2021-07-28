محمد يوسف يختار تشكيل المنتخب الأولمبى أمام أستراليا فى أولمبياد طوكيو

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القاهرة - سامية سيد - اختار محمد يوسف المدير الفنى الأسبق للأهلى تشكيل المنتخب الأولمبى لمواجهة منتخب أستراليا على استاد مياجى، في الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول بأولمبياد طوكيو والمقرر لها الواحدة ظهراليوم الأربعاء، وقال محمد يوسف فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "فى رأيى التشكيل المناسب للمنتخب الاوليمبى يضم "محمد الشناوى وأسامة جلال وأحمد حجازى ومحمود الونش وأحمد فتوح وكريم العراقى وأكرم توفيق وعمار حمدى وأحمد ياسر ريان ورمضان صبحى وطاهر محمد طاهر".

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بعد تعقد الحسابات وصعوبة موقف منتخب مصر الأولمبى في المجموعة، لاسيما أن منتخب مصر يحتل المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة، بينما يتصدر منتخب إسبانيا المجموعة بـ4 نقاط، ويأتي منتخب أستراليا ثانيا برصيد 3 نقاط والأرجنتين ثالثا بنفس الرصيد.

ووفقا لنص اللائحة فإن منتخب مصر يمتلك أكثر من فرصة للتأهل إلى ربع النهائي بشرط الفوز على أستراليا اليوم مع تحقيق نتيجة من النتائج التالية، أولا فوز إسبانيا على الأرجنتين بأى نتيجة، ثانيا : فوز الأرجنتين على إسبانيا بأكثر من هدف مع فوز مصر على أستراليا بأكثر من هدف دون رد، ثالثا : تعادل الأرجنتين مع إسبانيا وفوز مصر بأكثر من هدف على أستراليا يتأهل الفراعنة برفقة الإسبان بفارق الأهداف مع الأرجنتين.

وحرص شوقى غريب على عقد جلسات مكثفة مع اللاعبين خلال الساعات الماضية من أجل تصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق أمام الأرجنتين وخاصة الكرات العرضية، حيث جاء هدف الفوز لراقصى التانجو من كرة عرضية رغم أن الجهاز الفني حذر اللاعبين من خطورتها وركز في التدريبات على كيفية التعامل معها.

كما ركز الجهاز الفني خلال التدريبات على المهاجمين من أجل استغلال أنصاف الفرص وترجمة الفرص إلى أهداف محققة، خاصة وأنه لا بديل عن الفوز على استراليا من أجل التأهل للدور التالى.