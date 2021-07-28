شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يناقش عرض ألتاى التركى لضم ريان فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادى الأهلى فى مناقشة العرض المقدم من نادى ألتاى إزمير التركى للحصول على خدمات أحمد ياسر ريان سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى، من أجل تحديد موقفه من التخلى عن خدمات مهاجمه المعار إلى نادى سيراميكا فى الموسم الحالي أو عودته للقلعة الحمراء في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يناقش مسئولو النادى الأهلى العرض التركى مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر لمعرفة موقفه بشأن موقفه من عودة ريان أو استمراره خارج القلعة الحمراء في الموسم المقبل، وإن كان المدرب الجنوب أفريقي يرغب في استعادة مهاجم سيراميكا بالموسم المقبل.

ويترقب أحمد ريان موقفه من العودة للأهلي وموقفه من الحصول على فرصة المشاركة مع الفريق الأحمر أو الموافقة على الانتقال للدوري التركي أو الاستمرار في الإعارة إلى نادي سيراميكا.

وقدم ريان مستويات قوية مع نادي سيراميكا ويتربع حاليا على صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 15 هدفا متساويا مع محمد شريف مهاجم الأهلي الحالي.