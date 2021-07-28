شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعقد جلسة سريعة مع لاعبى الزمالك قبل المران الصباحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون جلسة سريعة مع اللاعبين خلال تدريبات الفريق صباح اليوم الأربعاء، للإشادة بمستواهم والتزامهم خلال معسكر الفريق الحالى ببرج العرب.

وأشاد كارتيرون بالحالة الفنية التي ظهر عليها اللاعبون، حيث شدد في حديثه معهم على أهمية الاستمرار في نفس حالة التركيز من أجل الاستعداد بالشكل الأمثل لمباريات مسابقة الدوري الممتاز المتبقية.

ويتواجد الزمالك فى معسكر مغلق فى فندق برج العرب بالإسكندرية، فى ظل فترة التوقف الحالى للمسابقة المحلية، حيث يواصل الاستعداد قبل مواجهة غزل المحلة فى الثالث من أغسطس المقبل بالجولة الثامنة والعشرين بمسابقة الدورى.

من ناحية أخرى تمسك الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك بعودة مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق إلى صفوف الزمالك بداية من الموسم المقبل عقب انتهاء فترة إعارته لنادى سموحة.

وشهدت الفترة الماضية تألق شديد لمصطفى فتحى مع سموحة منذ إعارته فى يناير الماضي، وهو ما جعل كارتيرون يتمسك بعودته لانهاء أزمة الهجوم التي يعاني منها الفريق وكذلك الإصابات والغيابات التي يتعرض لها لاعبو الخط الهجومي في الزمالك، ورفض كارتيرون فكرة إعارة اللاعب مرة أخرى لأى نادٍ في الموسم الجديد او الاستغناء عنه نهائيا، خاصة في ظل العروض التي تلقاها مصطفي فتحي عقب تألقه مع سموحة.

وخاض مصطفي فتحي 21 مباراة مع سموحة حتي الان نجح خلالها في إحراز 10 أهداف وصناعة 6 أهداف أخرى مما جعله من أبرز لاعبي الدوري المصري خلال الستة أشهر الماضية.