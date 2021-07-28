شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. ماجى عشماوى تنهى تمهيدى رماية الحفرة فى المركز 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت ماجى عشماوى بطلة الرماية منافسات الدور التمهيدى من رماية الحفرة بأولمبياد طوكيو 2020 باحتلال المركز الـ21 بـ67 نقطة، وتستمر المنافسات غدا الخميس، حيث يتأهل أول 6 متنافسات للدور النهائي.

وكانت الرامية المصرية أخفقت فى كسر 6 أطباق من أصل 25 طبقا خلال الجولة الأولى من تصفيات الرماية "التراب"، لتنجح فى كسر 19 طبقا فقط فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

واحتلت ماجى عشماوى المركز السادس والعشرين والأخير بعدما أخفقت فى 7 أطباق فى جولتين لتسجل 43 طبقا من 50، ويتبقى لها 3 جولات، حيث يتأهل أصحاب أول 6 مراكز.

كما أنهى عبد العزيز محيلبة الجولة الثانية من تصفيات رماية التراب (الحفرة) في المركز الثامن عشر بعدما حقق 24 رمية صحيحة من أصل 25 في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وسجل عبدالعزيز محيلبة خلال الجولة الأولى من تصفيات رماية التراب (الحفرة) برصيد 24 طبقا من أصل 25، في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.