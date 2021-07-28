شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور..أبناء شوقي غريب في مهمة رسمية بأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب مدرب الفراعنة، تحدياً صعباً عندما يلتقي اليوم بنظيره الأسترالي، في ختام مجموعته بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث يعتبر هذا اللقاء الفرصة الأخيرة أمام الفراعنة للتأهل إلى الدور التالي.

ويتواجد منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب فى المركز الرابع والأخير بمجموعته فى أولمبياد طوكيو 2020 بعد الخسارة أمام الأرجنتين بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت باستاد سابورو دومى، ضمن مباريات الجولة الثانية، للمجموعة الثالثة التى تضم إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

فى المقابل فاز منتخب إسبانيا على نظيره الأسترالى بهدف نظيف، ليرفع الإسبان رصيدهم إلى 4 نقاط، بينما تجمد رصيد أستراليا عند 3 نقاط.

ترتيب مجموعة مصر فى أولمبياد طوكيو

إسبانيا.. فى المركز الأول برصيد 4 نقاط

أستراليا.. فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط

الأرجنتين.. فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط

مصر .. فى المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة

ورغم أن منتخب مصر قدم مباراة جيدة أمام الأرجنتين فى المُجمل وكان الأخطر طوال الـ90 دقيقة تقريباً إلا أن الفوز كان من نصيب منتخب الأرجنتين الذى نجح فى "خطف" نقاط المباراة الثلاث ،خسر منتخب مصر الأولمبى من نظيره الأرجنتينى بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما صباح، الأحد، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

أهدر منتخب مصر عدة فرص للتسجيل فى الشوط الأول فيما نجح منتخب الأرجنتين فى تسجيل هدف فى الشوط الثاني، ويحتاج منتخب مصر للفوز فى الجولة الأخيرة على أستراليا وانتظار باقى نتائج المجموعة من أجل حسم موقفه من التأهل للدور التالي.



احمد حجازي



أكرم توفيق



اكرم



المنتخب الاولمبي



المنتخب



الونش



رمضان صبحي



رمضان



رمضن وفتوح وأسامة جلال



طاهر محمد طاهر



عمار حمدي



كريم فؤاد



محمد الشناوي



منتخب مصر