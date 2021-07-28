شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. إحصائيات مباراة مصر واليابان فى كرة اليد بعد فوز منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع منتخب مصر لكرة اليد أن يحقق الفوز الثانى ضمن المجموعة الثانية ويقترب من التأهل للدورالثانى فى أولمبياد طوكيو 2020 بالتفوق على المنتخب اليابانى على أرضه.

سيطرالمنتخب المصرى على نظيره اليابانى ليخطف الفوز بنتيجه 29/33، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الفراعنة بنتيجة 11/18 و جاء الشوط الثانى متكافئ بين المنتخبين المصرى واليابانى.

ويرصد الخليج 365 إحصائيات لا تفوتك للقاء كالتالى :

أحمد الأحمر هداف اللقاء برصيد 8 أهداف من 10 تصويبات بنسبه 80 %.

منتخب مصر صوب 51 تصويبة أحرز 33 هدف بنسبة 65%.

منتخب مصر حصل على 4 رميات 7 أمتار أحرز 4 هدف بنسبه 100%.

أهداف منتخب مصر جاءت عن طريق

أحمد الأحمر 8 أهداف

يحيى خالد 7 أهداف

عمر الوكيل 5 أهداف

احمد هشام 3 أهداف

على زين هدفين

يحى الدرع هدفين

محمد ممدوح هاشم هدفين

محمد سند هدفين

وسام نوار هدف

سيف الدرع هدف