شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواجه طلائع الجيش وديا اليوم استعدادًا لمباراة الأهلى المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سيراميكا بقيادة مدربه ضياء السيد، نظيره طلائع الجيش وديا اليوم الأربعاء، في أخر المباريات التي يلعبها سيراميكا في فترة التوقف استعدادا لمباراة الأهلى في الخامس من أغسطس المقبل.

وسبق لسيراميكا مواجهة 3 فرق في الدوري الممتاز وديا في فترة التوقف التي سبقت عيد الضحى، حيث بدأ مواجهاته بلقاء البنك الأهلى ثم الإنتاج الحربي واختتمها بمواجهة أسوان، قبل أن يطلب ضياء السيد ودية أخرى اختار لها الجهاز الإداري طلائع الجيش اليوم الأربعاء.

سيراميكا يحتل المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 35، ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلي.

في سياق متصل، علق ضياء السيد، المدير الفني لفريق سيراميكا، على العروض المتداولة للاعبي الفريق بعد تألق عدد من النجوم على رأسهم شادي حسين وصالح جمعة ومحمد إبراهيم.

وقال ضياء السيد إن إدارة سيراميكا لم تتلق أى عرض رسمي من أى ناد داخل أو خارج مصر حتى الآن، موضحا أن لاعبى الفريق في كامل تركيزهم في المباريات المتبقية للفريق بالدوري.

وأوضح السيد أن سيراميكا هو ناد استثمارى ولن يرفض أي عرض لاعب في الفريق مادام العرض يلبي طموحات النادي واللاعب معا، مؤكدا أن عقود اللاعبين سارية، ولا يوجد لاعبون تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي سيكون أى تفاوض مع أي لاعب من خلال إدارة النادي.