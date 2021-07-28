شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتمسك بعودة مصطفي فتحي ويمنح الإدارة حرية تحديد مصير اوناجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بعودة مصطفي فتحي صانع ألعاب الفريق إلى صفوف الزمالك بداية من الموسم المقبل عقب انتهاء فترة إعارته لنادي سموحة.

وشهدت الفترة الماضية تألق شديد لمصطفي فتحي مع سموحة منذ إعارته في يناير الماضي، وهو ما جعل كارتيرون يتمسك بعودته لانهاء أزمة الهجوم التي يعاني منها الفريق وكذلك الإصابات والغيابات التي يتعرض لها لاعبو الخط الهجومي في الزمالك، ورفض كارتيرون فكرة اعارة اللاعب مرة أخرى لأي نادي في الموسم الجديد او الاستغناء عنه نهائيا، خاصة في ظل العروض التي تلقاها مصطفي فتحي عقب تألقه مع سموحة.

وخاض مصطفي فتحي 21 مباراة مع سموحة حتي الان نجح خلالها في إحراز 10 اهداف وصناعة 6 اهداف أخرى مما جعله من أبرز لاعبي الدوري المصري خلال الستة أشهر الماضية.

في نفس السياق منح كارتيرون إدارة النادي برئاسة حسين لبيب حرية تحديد مصير المغربي محمد اوناجم المعار الي الوداد المغربي والذي تنتهي اعارته خلال الشهر الجاري، حيث أكد كارتيرون لادارة النادي ان الفريق في حاجة الي مجهود اوناجم في الموسم الجديد، الا انه في حالة وصول عرض مميز يحقق استفادة مالية للزمالك فان المدير الفني لا يمانع من رحيله خاصة مع عودة مصطفي فتحي.

وتلقي الزمالك عرضا من الوداد المغربي لضم اوناجم بصفة نهائية بعد انتهاء اعارته ، كشفت تقارير صحفية مغربية أن إدارة نادي الوداد المغربي، برئاسة سعيد الناصيري، توصلت لاتفاق مع نادي الزمالك لشراء محمد أوناجم لاعب الفريق الأبيض المعار حاليا للوداد لمدة 6 أشهر، على أن ينتقل اللاعب لفريقه السابق خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما ذكره موقع "le 360" المغربي، فإن إدارة فريق الوداد تسير فى اتجاه شراء عقد محمد أوناجم المعار من الزمالك خلال مرحلة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي المغربي توصلت لاتفاق مع الزمالك لشراء عقد محمد أوناجم، وذلك بعد المستويات المميزة التى ظهر بها منذ عودته إلى القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن تجمع جلسة بين الناصيري وأوناجم من أجل الاتفاق على تفاصيل العقد، من المنحة السنوية والأجر الشهري.