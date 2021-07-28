أحمد الأحمر: لا يهم من ينافسنا في ربع النهائي.. كل الفرق بنفس المستوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أحمد الأحمر قائد منتخب مصر لكرة اليد، أنه وزملاءه يحاولون إدخار أكبر قدر ممكن من اللياقة البدنية للمباريات المقبلة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وأشار الأحمر في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس، إلى أن ترتيب مصر في المجموعة الثانية للأولمبياد لا يشكل أهمية بالنسبة للفريق، كون كل المنافسين المحتملين في دور الثمانية بنفس المستوى.

وقال الأحمر: "مباراة الدنمارك لم تكن مهمة بالنسبة لنا، في الدور الثاني كل الفرق متقاربة المستوى، ولذلك كنا نريد أن ندخر أكبر قدر من المجهود لما هو قادم".

وأكمل: "الفوز على البرتغال كان هام جدًا بالنسبة لنا، الآن أصبحنا في دور الثمانية بنسبة كبيرة، نريد بالتأكيد الفوز في كل المباريات ولكن نحاول ألا نجهد أنفسنا".

واختتم: "المجموعة الأولى كل المستويات بها متقاربة، لا فارق بين أي فريق سيواجهنا في دور الثمانية، ولذلك نريد أن نكون في أفضل حال بدنيًا لنحقق المطلوب منا بعد الصعود".

ونجح منتخب مصر في الفوز على اليابان صباح اليوم، الأربعاء، بنتيجة 33-29، ليحقق انتصاره الثاني في ثلاث مباريات خاضها بدور المجموعات، ليضع قدمًا في دور الثمانية للمسابقة.