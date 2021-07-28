عودة أوراق قديمة.. تعرف على تشكيل مصر المتوقع ضد أستراليا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

استقر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نظيره الأسترالي في اللقاء المقرر إقامته ظهر اليوم الأربعاء، ضمن حسابات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020.

وأفاد مراسل "الخليج 365"، أن شوقي غريب سيتخذ عدة تعديلات عن مباراة الأرجنتين الأخيرة والتي انتهت بهزيمة "الفراعنة" بهدف دون رد.

أولى التبديلات ستكون من خلال عودة إمام عاشور مرة أخرى للمشاركة في وسط الملعب بجوار أكرم توفيق ليكون على حساب عمار حمدي.

وسيكون التبديل الثنائي بعودة طاهر محمد طاهر مرة أخرى ليكون على حساب أحد الثنائي أحمد ياسر ريان وصلاح محسن.

ويفاضل شوقي غريب على مَن سيقود هجوم المنتخب حيث لم يستقر على الدفع بأحمد ياسر ريان أو صلاح محسن.

ومن المتوقع أن يلعب المنتخب المصري مباراة أستراليا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - أحمد حجازي - أسامة جلال.

خط الوسط الدفاعي: أحمد أبو الفتوح - إمام عاشور - أكرم توفيق - كريم العراقي.

خط الوسط الهجوم: رمضان صبحي - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان / صلاح محسن.

ويتواجد المنتخب المصري في الترتيب الأخير من منافسات المجموعات الثالثة برصيد نقطة، في المقابل يتصدر المنتخب الإسباني برصيد أربع نقاط يليله كل من أستراليا والأرجنتين برصيد ثلاث نقاط.