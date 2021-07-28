وكيل معروف يوسف يكشف لمصراوي كواليس تغريم الزمالك 15 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف أسامة فرحات وكيل أعمال النيجيري معروف يوسف، لاعب الزمالك السابق، والبنك الأهلي الحالي كواليس غرامة الـ15 مليون جنيه لصالح اللاعب.

وكان طارق جبريل أمين صندوق الزمالك قد كشف أن هناك حكم من "فيفا" بشأن غرامة لصالح معروف يوسف بسبب فسخ التعاقد معه.

وقال وكيل اللاعب في تصريحات لمصراوي "الزمالك قام بفسخ عقد معروف يوسف من طرف واحد، ولم يتم التواصل مع اللاعب".

وأكمل "قيمة عقد معروف يوسف 10.5 مليون جنيه".

واستمر "قمنا بتقديم شكوى من أجل الحصول على قيمة العقد، بجانب غرامة 5 مليون 50% من إجمالي العقد".

وشدد "نادي الزمالك قدم مذكرة لكي يثبتوا أن المبلغ كبير وتم تخفيض المبلغ لـ8 مليون جنيه".

وأضاف "لقد تفاوض معنا إسماعيل يوسف قبل رحيله والمستشار محمد عطية والأستاذ طارق حشيش وفاروق جعفر، لكن لم يقم أي شخص بتنفيذ أي أمر".

واختتم "من المفترض أن الإجمالي 15 مليون جنيه، الزمالك نجح في التقليص لـ8 مليون، الأمر لا يُرضينا، وننتظر الاستئناف، قد نلجأ لتلك الخطوة".