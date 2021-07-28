مشاهدة مباراة اسبانيا والارجنتين في بث مباشر يلا شوت اولمبياد طوكيو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة اسبانيا والارجنتين لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة اولمبياد طوكيو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم الاربعاء 28-7-2021.

تقام مباراة اسبانيا والارجنتين في أولمبياد طوكيو 2020، على ملعب سايتاما 2002، وتنطلق صافرة البداية، في تمام الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينيتش، 13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية.

ويدير المواجهة الحكم الأمريكي “اسماعيل الفتح”، ويساعده مواطنيه كوري باركر وكايل اتكينز، بالإضافة إلى الأردني أدهم مخادمة كحكم رابع، ويتواجد في الفار، الأمريكي كريس بينسو، والقطري عبدالله علي المري.

وينقل بث مباشر مباراة اسبانيا والارجنتين على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة”، كما ينقل على قناة بين سبورت كونيكت.

استعاد منتخب الارجنتين توازنه وجدد آماله في الأولمبياد، بتحقيق الفوز على مصر بهدفٍ دون رد، في الجولة الثانية، بعد صدمة الجولة الأولى بالخسارة أمام استراليا بهدفين نظيفين.

وأصبحت الارجنتين مطالبة بتحقيق الفوز على إسبانيا لحسم تأهلها إلى الدور الثاني، دون النظر إلى نتيجة مباراة مصر واستراليا التي ستقام في نفس التوقيت.

على الجهة المقابلة، حقق منتخب اسبانيا انتصاره الأول في أولمبياد طوكيو 2020 على حساب استراليا في الجولة الماضية، بعد التعادل المخيب أمام الفراعنة في الجولة الأولى.

وتمتلك اسبانيا مصيرها ايضًا، حيث تحتاج إلى تفادي الخسارة أمام الارجنتين على أقل تقدير، من أجل التأهل بشكلٍ رسمي إلى الأدوار الإقصائية، ومواصلة رحلة البحث عن الميدالية الذهبية الثانية.