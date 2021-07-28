مشاهدة مباراة السعودية والبرازيل في بث مباشر يلا شوت اولمبياد طوكيو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة السعودية والبرازيل لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة اولمبياد طوكيو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم الاربعاء 28-7-2021.

تقام مباراة السعودية والبرازيل على استاد سايتاما 2002، وتنطلق صافرة البداية، في تمام الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت جرينيتش، 10:00 بتوقيت مصر، 11:00 بتوقيت السعودية.

ويدير المواجهة الحكم الأثيوبي “باملاك تيسيما ويسا”، ويساعده السوداني محمد عبدالله إبراهيم، والكيني جيلبيرت شرويوت، بالإضافة إلى الصربي سردجان يوفانوفيتش كحكم رابع، ويتواجد في الفار الفرنسي بينوا ميلو، والبرتغالي تياجو مارتينز.

وينقل بث مباشر مباراة السعودية والمانيا على قناة بي إن سبورتس إكسترا 2، بصوت المعلق الرياضي السوداني “سوار الذهب”، كما نقل على قناة الكأس القطرية 3، بصوت المعلق العماني “سمير اليعقوبي”.

فقد منتخب السعودية آماله في بلوغ دور ربع النهائي في أولمبياد طوكيو 2020، بعد خسارته في الجولة الأولى والثانية، أمام كوت دي فوار بنتيجة (2-1)، وألمانيا بنتيجة (2-3).

ويدخل المنتخب السعودي مواجهة البرازيل دون ضغوطات، وسيسعى إلى الخروج بنتيجة إيجابية من أمام السيليساو، من أجل توديع البطولة بشكلٍ جيد.

في المقابل، يكفي منتخب البرازيل الحصول على نقطة من مواجهة السعودية لضمان تأهله بشكلٍ رسمي إلى الدور الثاني، بعد فوزه في الجولة الأولى على ألمانيا بنتيجة (4-2)، وتعادله في الثانية مع كوت دي فوار دون أهداف.

ويتصدر المنتخب البرازيلي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن كوت دي فوار، بينما يتواجد منتخب المانيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط،، ويتذيل المنتخب السعودي الترتيب دون نقاط.