نتيجة مصر واليابان في منافسات كرة اليد بـ اولمبياد طوكيو 2020.. انتصار سهل وإنجاز تاريخي للأحمر

تعرف على نتيجة مباراة مصر واليابان ضمن أهم مباريات اليوم الاربعاء 28-7-2021، في منافسات كرة اليد بـ اولمبياد طوكيو 2020، والتي أقيمت على الصالة المغطاه لملعب يويوغي ناسيونال.

استعاد منتخب مصر نغمة الانتصارات على حساب اليابان في منافسات كرة اليد بـ اولمبياد طوكيو 2020، بعد الخسارة في الجولة الثانية أمام الدنمارك، ليقترب بشدة من التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وشهدت المباراة إنجازًا تاريخيًا، لنجم المنتخب المصري “أحمد الأحمر”، الذي أصبح الهداف التاريخي للفراعنة في الأولمبياد، محطمًا الرقم القياسي المسجل بإسم حسين ذكي الذي أحرز ما مجموعه (77) هدفًا.

وبدأ الفراعنة المباراة بقوة كبيرة، وحرم اليابان من زيارة الشباك في أول أربع دقائق، والتي تقدم فيها اصدقاء أحمد الأحمر برباعية نظيفة، وانهى الشوط الأول بفارق 7 أهداف.

وواصل منتخب مصر تفوقه على اليابان في الشوط الثاني، وحافظ على تقدمه حتى النهاية، لتنتهي المباراة بنتيجة (33-29)، وسط تألق هداف المباراة الأول “أحمد الأحمر” بـ8 رميات ناجحة.

وضمن الدنمارك والسويد تأهلهم إلى الدور الثاني بشكلٍ رسمي، بعد فوز مصر على اليابان، بينما يحتاج أولاد النيل تحقيق الانتصار في مباراة واحدة خلال آخر جولتين أمام السويد والبحرين على الترتيب من أجل حسم تأهلهم.

وفي حال تحقيق مصر الانتصار على السويد والبحرين، سيضمن المركز الثاني، وبالتالي يواجه صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى، التي تضم فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، النرويج، البرازيل، والأرجنتين.

وبعد نهاية الجولة الثالثة، تتشارك الدنمارك والسويد صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة 6 نقاط من 3 مباريات، بينما تحتل مصر المركز الثالث برصيد 4، وتتواجد البرتغال في المرتبة الرابعة بنقطتين، بينما لم تحصد البحرين، واليابان أي نقطة حتى الآن.