رسميا.. مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع فاران قادما من ريال مدريد

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء الثلاثاء، تعاقده رسميا مع المدافع الفرنسي رافاييل فاران خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من ريال مدريد الإسباني.



وأصدر نادى مانشستر يونايتد بيانا عبر موقعه الرسمي ذكر فيه "يسر مانشستر يونايتد أن يعلن توصل النادي إلى اتفاق مع ريال مدريد بشأن انتقال المدافع الفرنسي الدولي والفائز بكأس العالم، رافائيل فاران، بعد أن يخضع للفحص الطبي".



ونجح فاران في تسجيل 17 هدفا خلال مشاركته في 360 مباراة بجميع البطولات مع ريال مدريد، بالإضافة إلى 7 تمريرات حاسمة.



وتقسم أهداف فاران مع ريال مدريد على البطولات كالتالي: 8 أهداف في الدوري الإسباني، 7 أهداف في كأس ملك إسبانيا، وهدفين في دوري أبطال أوروبا.



وذكر موقع "جول" العالمي، في وقت سابق إن رافاييل فاران هو اللاعب الوحيد، الذي غاب عن مران ريال مدريد أمس، لإنهاء إجراءات انتقاله إلي مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الصيف.



وأنهي مسئولي مانشستر يونايتد اتفاقهم مع ريال مدريد، لضم فاران مقابل 50 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



فاران يعد هو ثالث صفقات مانشستر يونايتد الصيفية بعد الإنجليزي جادون سانشو من بوروسيا دورتموند والحارس توم هيتون في صفقة انتقال حر.

