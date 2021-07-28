يد مصر تستعيد الانتصارات بفوز ثمين على اليابان في أولمبياد طوكيو

الشارقة - اميمة ياسر -

تمكن المنتخب المصري لكرة اليد من تحقيق فوز ثمين على نظيره الياباني بنتيجة (33-29) ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وبهذا الفوز يكون المنتخب المصري قد حقق فوزه الثاني بدور المجموعات بعد الفوز على نظيره البرتغالي في المباراة الأولى بنتيجة (37-31)، في المقابل تلقى "فراعنة" اليد الخسارة في الجولة الثانية على يد الدنمارك بنتيجة (32-27).

وبات المنتخب المصري في المركز الثالث حاليًا برصيد 4 نقاط، خلف المنتخب الدنماركي والسويدي المتصدران برصيد 6 نقاط.

وبفوز مصر، يضمن المنتخبين الدنماركي والسويدي التأهل إلى الدور التالي.

ويتطلب على المنتخب المصري الفوز في مباراة واحدة خلال آخر جولتين من أجل التأهل، إلا أن الأفضل الفوز في المبارتين أمام السويد والبحرين من أجل ضمان المركز الثاني ومواجهة صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى.