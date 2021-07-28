صحيفة تكشف عن موقف بيراميدز بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلام مصرية عن موقف نادي بيراميدز بشأن انتقال لاعبه رمضان صبحي إلى صفوف نادي الزمالك، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة "الدستور" بأن هناك أن مفاوضات مكثفة أديرت بين ناديي الزمالك وبيراميدز من أجل بهدف إبرام صفقة تبادلية بين الناديين، تقضي بانتقال رمضان صبحي إلى صفوف القلعة البيضاء، وذلك على سبيل الإعارة.

وأكدت الصحيفة أن صبحي لا يمتلك أي عرض رسمي، في الوقت الحالي، سوى عرض الزمالك.

وكان رمضان صبحي قد انتقل إلى صفوف نادي بيراميدز مطلع الموسم الجاري، قادماً من صفوف نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، بعد أن أنهى فترة إعارته للنادي الأهلي.

والفترة الماضية، خرجت أنباء تؤكد رغبة نادي الزمالك في التعاقد مع رمضان صبحي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر بنادي الزمالك قوله إن الأبيض لا يواجه أزمة مالية بشأن التعاقد مع رمضان صبحى، لافتاً إلى وجود عائق وحيد أمام إتمام تلك الصفقة، ممثلة في تلقي نجم المنتخب المصري عرضا أوروبيا.

وأكد المصدر أن اللجنة التنفيذية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، بقيادة الكابتن حسين لبيب، ترغب في حسم صفقتين سوبر لدعم الفريق في الموسم الجديد، على رأسهما رمضان صبحي، فضلا عن التجديد لأشرف بن شرقي، نجم الفريق المغربي.

يشر إلى أن رمضان صبحي يشارك حالياً مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.