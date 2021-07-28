شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يتقدم 27 / 21 أمام اليابان فى أولمبياد طوكيو بعد مرور 45 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا فى التقدم 27 / 21 على منتخب اليابان صاحب الأرض بعد مرور 45 دقيقة فى ثالث مواجهات الفراعنة بأولمبياد طوكيو 2020.

وكان منتخب اليد قد أنهى الشوط الأول لصالحه بالتقدم 18 / 11 أمام اليابان.

وحقق منتخب اليد الفوز على البرتغال 37 / 31 فى أولى مواجهاته قبل الخسارة من الدنمارك بطل العالم أول أمس 32 / 27.

بينما تقام المباراة الرابعة أمام السويد يوم 30 يوليو فى الساعة 9:15 صباحا بتوقيت القاهرة، أما المباراة الخامسة أمام منتخب البحرين يوم 1 أغسطس الساعة 4:00 صباحا بتوقيت القاهرة.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التى تضم منتخبات كل من الدنمارك - السويد - البرتغال - اليابان - البحرين، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات: النرويج - فرنسا - ألمانيا - البرازيل - إسبانيا - الأرجنتين.

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.