شكرا لقرائتكم خبر عن باولا بادوسا تنسحب من مباراة التنس وتغادر على كرسى متحرك بسبب ارتفاع درجة الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انسحبت الإسبانية باولا بادوسا من مباراة دور ربع النهائى فى منافسات التنس بدورة الألعاب الأولمبية بسبب ارتفاع درجات الحرارة فى العاصمة اليابانية طوكيو، حيث غادرت الملعب على كرسى متحرك بسبب عدم قدرتها على استكمال المباراة مع حرارة الطقس.

وودعت اليابانية نعومي أوساكا منافسات فردى السيدات للتنس أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، المصنفة 42 عالميا، بعد الخسارة أمامها 1-6 و4-6 في الدور ثمن النهائي ضمن أوليمبياد طوكيو.

وارتكبت أوساكا، المصنفة الثانية عالميا 32 خطأ سهلا مقابل 10 فقط لمنافستها، لتفشل أوساكا في مواصلة مشوارها نحو الذهب على أرضها، خاصة بعد توديع المصنفة الأولى عالميا، الاسترالية آشلي بارتي، للمنافسات من الدور الأول بخسارة أمام الإسبانية سارا سوريبيس.

وخاضت أوساكا مباراتها على ملعب أرياكي المركزي المغلق جراء الأمطار، لكنها قدمت واحدة من أسوأ مبارياتها أمام التشيكية ماركيتا صاحبة الـ22 عاما، والتي تمتلك لقبا وحيدا في جعبتها.

وبخروج أوساكا لم تعد هناك مرشحة للذهب بين المصنفات الثلاثة الأوليات، بعد خروج آشلي وكذلك الروسية آرينا سابالينكا.

فى حين ستخوض الأوكرانية إلينا سفيتولينا، المرشحة الرابعة والمصنفة السادسة عالميا، مباراتها بنفس الدور الثلاثاء أمام اليونانية ماريا ساكارى.