شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. حسام عاشور يسجل أسرع هدف فى تاريخ الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز حسام عاشور لاعب النادى الأهلى أسرع هدف فى تاريخ القلعة الحمراء، خلال مباراة الفريق مع طلائع الجيش، فى اللقاء الذى جمع الفريقين موسم 2009/2010.

واستطاع عاشور "مسمار الأهلى" أن يسجل الهدف الوحيد لفريقه بعد مرور 34 ثانية من أحداث المباراة، بعد أن مررها له محمد أبو تريكة، ليسددها من وسط الملعب فى مرمى الفريق العسكرى، ليسجل عاشور أسرع هدف فى تاريخ الأهلى.

وكشف حسام عاشور لاعب الاتحاد السكندري، عن آخر تفاصيل وضعه الطبي بعد خضوعه لجراحة في الركبة عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وقال عاشور في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر إذاعة أون سبورت: في حد مركز معايا مش عارف، لكن الحمد لله واللهم لا اعتراض، "وهنشوف أكبر حاجة ندبحها حتى لو فيل"، لعبت 16 سنة في الأهلي من أكبر الأندية في أفريقيا والشرق الأوسط والأكبر في مصر، وأن تترك النادي بعد هذه المدة هو أمر صعب.

وأضاف: كنت أسمع الكثير عن الاتحاد السكندري وإدارته، ولكن عندما تعاملت معهم عرفت لماذا تعشق جماهير الاتحاد محمد مصيلحي رئيس النادي، لا يتأخر عن أي شئ ويعشق النادي ويطمح ليكون بين الأربعة الكبار في مصر.

وواصل: كانت أمنية حياتي التدريب مع حسام حسن وإبراهيم، وأتمنى أن أتأهل بشكل جيد الفترة المقبلة وأعود أقوى، ولمست حالة مميزة من الحب من جماهير الاتحاد للنادي حتى أنهم يحزنون كثيراً في حالة الهزيمة.

وعن لقب الدوري قال عاشور: كنت أتمنى حصول الاتحاد السكندري على الدوري لكن الظروف صعبة، ولكن الوضع الحالي يشهد منافسة كبيرة بين الأهلي والزمالك، وعلي ماهر يقدم مجهود كبير مع المصري رغم وداع كأس مصر.