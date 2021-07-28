شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يمنح أجاي الفرصة الأخيرة فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ، جونيور أجاي لاعب الفريق بالاستبعاد من الحسابات الفنية بل والخروج من القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري حال عدم إجادته واستعادة مستواه خلال الفترة المقبلة والحاسمة من عمر بطولة الدوري الممتاز.

وعلم ”الخليج 365” أن النيجيري جونيور أجاي بات أحد المُرشحين بقوة للرحيل عن الأهلي الصيف الجاري بسبب تراجع مستواه بشكل لافت للنظر الفترة الماضية رغم حصوله على العديد من الفرص كأساسي أو إحتياطي ، كما ـأن النادي قد يتعاقد مع لاعب أجنبي بدلاً منه ، ويرى موسيمانى أن أجاى لم يظهر بمستوى جيد خلال الفترة الماضية، بل تراجع مستواه بشكل واضح، لذا عليه أن يستعيد مستواه حتى يحافظ على مركزه مع الفريق.

ودفع موسيمانى بـ أجايى في المباريات الأخيرة بشكل أساسى واحتياطى، غير أنه لم يقدم ما عليه وبات إحدى علامات الاستفهام فى الفريق.

من ناحية أخرى ، رفض مسئولو النادي الأهلي خوض أى مباريات فى بطولة الدوري المصري بعد مواجهة أسوان غدا الخميس بدون لاعبي الأحمر فى المنتخب الأولمبي.

ويؤكد النادي الأهلي أن الاتفاق الذي تم مع اتحاد الكرة منذ فترة كان يقضي بأن يلعب الأهلي وجميع الأندية المصرية 3 مباريات فقط بدون لاعبى المنتخب الأولمبي المشارك حالياً في أولمبياد طوكيو ، ويضم المنتخب الأولمبي ستة لاعبين من الأهلي هم: أكرم توفيق ، محمد الشناوي ، أحمد رمضان بيكهام ، ناصر ماهر ، صلاح محسن وطاهر محمد طاهر.

وخاض الأهلي مباراتي البنك الأهلي والانتاج الحربي في الدوري بدون لاعبيه بالمنتخب الأولمبي فيما سيلعب الخميس المقبل مع أسوان بدون هذا السداسي أيضاً ، ولعبت مصر مباراتين في الأولمبياد حتى الأن ، أمام أسبانيا والأرجنتين ، تعادلت في الأولى سلبياً وخسرت الثاتية بهدف وستلعب الثالثة مع استراليا بعد اليوم، الاربعاء، ويترقب الأهلي مصير المنتخب الأولمبي في الاولمبياد من أجل عودة اللاعبين الستة للقلعة الحمراء بعد مباراة أسوان.