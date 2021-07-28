شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. عبد الرحمن عرابى يخسر من بطل بريطانيا فى الملاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر عبد الرحمن عرابى لاعب منتخب مصر للملاكمة أمام اللاعب البريطانى بنجامين وايتكير فى دور الـ16 لمنافسات وزن 81 كجم بنتيجة 5-0 فى أولمبياد طوكيو 2020.

فيما ضرب منتخب مصر لسلاح السيف موعدا مع منتخب إيران على المركز الخامس بعدما حققت الفوز على منتخب روسيا 45/ 41، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وحول زياد السيسي تأخر مصر من 39-40 قبل الجولة الأخيرة إلى فوز 45-41 أمام اللجنة الأولمبية الروسية (المصنف الخامس)، لتصعد إلى مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس ضد الفائز من مواجهة إيران وأمريكا الساعة 7:30 صباحا.

وكان منتخب مصر لسلاح السيف رجال ودع دور الثمانية بعد الخسارة أمام منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 39 /45، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ويلعب المنتخب المصري مباراة تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن عقب نصف ساعة أمام اللجنة الأولمبية الروسية.

وكان المنتخب صعد لدور الثمانية بعدما حقق فوزا كبيرا على منتخب اليابان بنتيجة 45-32 في دور الـ16.