تعرف على موعد مباراة مصر وأستراليا الحاسمة في أولمبياد طوكيو والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - الأربعاء 28 يوليه 2021

يحتاج منتخب مصر الأولمبي للفوز على أستراليا مع انتظار نتيجة مباراة إسبانيا والأرجنتين من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو 2021.



ويواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الأسترالي، الأربعاء، على ملعب مياجي، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، بمنافسات أولمبياد طوكيو 2021 لكرة القدم.

ومن المُقرر أن تنطلق المباراة في تمام الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة عصر بتوقيت أبوظبي، الواحدة بتوقيت القاهرة.

وسيتم نقل المباراة بشكل حصري عبر قنوات "بي إن سبورتس"، وتحديدا عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 2".

ويحتل منتخب مصر الأولمبي المركز الرابع والأخير في مجموعته بنقطة وحيدة، بفارق نقطتين خلف منتخبي أستراليا والأرجنتين صاحبي المركزين الثاني والثالث.