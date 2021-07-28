شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر يتخطى حسين ذكى ويصبح الهداف التاريخى لمصر فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح أحمد الأحمر قائد منتخب اليد الهداف التاريخى لكرة اليد المصرية فى تاريخ الأولمبياد، بعد ما تخطى رقم حسين ذكى لاعب الفراعنة السابق الذى كان فى صدارة الهدافين بـ77 هدفا، وذلك بعد ما سجل فى مباراة منتخب اليد أمام اليابان المقامة حالياً فى أولمبياد طوكيو.

وشارك أحمد الأحمر في أربع أولمبياد متتالية، حيث أحرز في اولمبياد أثينا 18هدفا فى 6 مباريات ، بينما أحرز في اولمبياد بكين 24 هدفا فى 5 مباريات، وفي اولمبياد ريو دى جانيرو أحرز 27 هدفا فى 5 مباريات، وفي اولمبياد طوكيو احرز 11 هدفا في 3 مباريات حتي الان.