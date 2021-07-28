شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر يتخطى حسين ذكى ويصبح الهداف التاريخى لمصر فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصبح أحمد الأحمر قائد منتخب اليد الهداف التاريخى لكرة اليد المصرية فى تاريخ الأولمبياد، بعد ما تخطى رقم حسين ذكى لاعب الفراعنة السابق الذى كان فى صدارة الهدافين بـ77 هدفا، وذلك بعد ما سجل فى مباراة منتخب اليد أمام اليابان المقامة حالياً فى أولمبياد طوكيو.
وشارك أحمد الأحمر في أربع أولمبياد متتالية، حيث أحرز في اولمبياد أثينا 18هدفا فى 6 مباريات ، بينما أحرز في اولمبياد بكين 24 هدفا فى 5 مباريات، وفي اولمبياد ريو دى جانيرو أحرز 27 هدفا فى 5 مباريات، وفي اولمبياد طوكيو احرز 11 هدفا في 3 مباريات حتي الان.
حقق منتخب اليد الفوز على البرتغال 37/31 فى أولى مواجهاته قبل الخسارة من الدنمارك بطل العالم أول أمس 32/27 .
بينما تقام المباراة الرابعة أمام السويد يوم 30 يوليو فى الساعة 9:15 صباحا بتوقيت القاهرة، أما المباراة الخامسة أمام منتخب البحرين يوم 1 أغسطس الساعة 4:00 صباحا بتوقيت القاهرة.
ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التى تضم منتخبات كل من الدنمارك - السويد - البرتغال - اليابان - البحرين، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات: النرويج - فرنسا - ألمانيا - البرازيل - إسبانيا - الأرجنتين.
وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.