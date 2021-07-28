شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى يؤازر منتخب اليد أمام اليابان فى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص دكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لليد على حضور مباراة منتخب اليد أمام منتخب اليابان صاحب الأرض فى ثالث مواجهات الفراعنة بأولمبياد طوكيو 2020.

حقق منتخب اليد الفوز على البرتغال 37/31 فى أولى مواجهاته قبل الخسارة من الدنمارك بطل العالم أول أمس 32/27 .

بينما تقام المباراة الرابعة أمام السويد يوم 30 يوليو فى الساعة 9:15 صباحا بتوقيت القاهرة، أما المباراة الخامسة أمام منتخب البحرين يوم 1 أغسطس الساعة 4:00 صباحا بتوقيت القاهرة.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التى تضم منتخبات كل من الدنمارك - السويد - البرتغال - اليابان - البحرين، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات: النرويج - فرنسا - ألمانيا - البرازيل - إسبانيا - الأرجنتين.

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.