محمد صفوت يغادر طوكيو بعد الخسارة أمام الكولومبى دانيل جالان فى الأولمبياد

القاهرة - سامية سيد - غادر محمد صفوت، لاعب منتخب مصر للتنس، اليابان عائدا إلى مصر بعد نهاية مشاركته فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وودع صفوت منافسات التنس بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد الخسارة في الدور الأول بنتيجة 2-0 أمام لاعب كولومبيا دانيل جالان.

وفي مايو الماضى، ودع محمد صفوت منافسات تصفيات بطولة رولان جاروس إحدى البطولات الكبرى للتنس، بعد الخسارة أمام الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو بمجموعتين دون رد ضمن مباريات الدور الثاني من التصفيات، وكان محمد صفوت قد فاز على التركي كيم إيليكل في الدور التمهيدي الأول لتصفيات البطولة بنتيجة 2-0.

وتشارك مصر فى أولمبياد طوكيو ببعثة هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيًّا مقسمين إلى 86 لاعبا و48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.

وجاء ترتيب دخول البعثة المصرية فى طابور عرض تقديم البعثات المشاركة فى الأولمبياد رقم 31، بينما تعد الإمارات أول بلد عربى فى الترتيب، حيث حلت ثامنة فى الترتيب العام، من بين 206 دول مشاركة فى البطولة.