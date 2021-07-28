شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطلب ضم مهاجم سوبر للموافقة على رحيل أحداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك من إدارة النادي التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر في حالة رحيل المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق.

وأكد كارتيرون لادارة النادي انه لا يمانع من رحيله عن الفريق بشرط التعاقد مع مهاجم اجنبي سوبر لتدعيم خط الهجوم مع التونسي سيف الجزيري وهو المركز الذي يعاني منه الزمالك منذ رحيل مصطفي محمد في يناير الماضي للاحتراف في الدورى التركي، حيث أبدي كارتيرون موافقته المبدئية علي رحيل احداد في ظل عدم قناعته بمستواه ولكنه اشترط التعاقد مع مهاجم سوبر من خارج مصر.

من ناحية اخري يرغب الدولى التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن للترجي التونسي، فى إنهاء تعاقده مع ناديه الحالى والعودة إلى الزمالك فى الموسم الجديد، ومن المنتظر أن يحسم النقاز مستقبله مع النادي التونسي خلال الفترة المقبلة، من أجل الحديث مع إدارة الزمالك بشكل رسمى حول العودة إلى الفريق من عدمه، بعدما تلقت إدارة النادي الأبيض، ترشيحًا باستعادة جهود الدولى التونسى حمدى النقاز لاعب الفريق السابق والترجى الحالى.

ويعد القرار فى يد إدارة الزمالك سواء بقبول ذلك الترشيح أو رفضه خلال الفترة المقبلة، بعدما قام الزمالك بضم التونسى حمزة المثلوثى فى صفقة انتقال حر لتعويض رحيل النقاز وذلك بعدما فسخ الأخير عقده من طرف واحد مع الزمالك وحصل على حكم من الاتحاد الدولى بتغريم قلعة ميت عقبة مليون و250 ألف دولار فى القضية التى طعنت فيها إدارة الزمالك السابقة.

ومن المقرر أن يحسم مسئولو الزمالك مصير صفقة النقاز فى الأيام المقبلة فى ظل ترشيح أكثر من لاعب لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق، وعلى رأسهم كريم العراقى ظهير المصرى البورسعيدى والمنتخب الأولمبى، حيث يرغب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، فى دعم تلك الجبهة بالموسم الجديد بعدما أعلن فاروق جعفر المستشار الفنى لإدارة الزمالك أن كارتيرون يرغب فى دعم خمس مراكز وهم الظهير الأيمن والمدافع والوسط وصانع الألعاب والمهاجم، وكشف مصدر مقرب من النقاز أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك يرغب فى استعادة الفريق لجهوده.