شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. مصر تهزم روسيا 45/41 فى السلاح وتواجه إيران على المركز الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب منتخب مصر لسلاح السيف موعدا مع منتخب إيران على المركز الخامس بعدما حققت الفوز على منتخب روسيا 45/ 41، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وحول زياد السيسي تأخر مصر من 39-40 قبل الجولة الأخيرة إلى فوز 45-41 أمام اللجنة الأولمبية الروسية (المصنف الخامس)، لتصعد إلى مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس ضد الفائز من مواجهة إيران وأمريكا الساعة 7:30 صباحا.

وكان منتخب مصر لسلاح السيف رجال ودع دور الثمانية بعد الخسارة أمام منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 39 /45، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ويلعب المنتخب المصري مباراة تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن عقب نصف ساعة أمام اللجنة الأولمبية الروسية.

وكان المنتخب صعد لدور الثمانية بعدما حقق فوزا كبيرا على منتخب اليابان بنتيجة 45-32 في دور الـ16.

ونجح الثنائى هداية ملاك وسيف عيسى، بطلا التايكوندو، فى خطف قلوب المصريين والرفرفة بها فى سماء طوكيو بالتتويج ببرونزيتيّ الأولمبياد المقامة حاليا فى اليابان.

كما أن هداية ملاك خطفت قلوب المصريين بداية من حمل علم مصر كأول سيدة تحمل علم مصر فى مشاركة أولمبية بحفل الافتتاح بصحبة البطل الأوليمبى علاء أبو القاسم وسط طموحها فى حصد ميدالية جديدة، والتى نجحت فى حصدها بالفعل بعد التتويج ببرونزية أولمبياد البرازيل 2016.

وتُوجت هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو بالميدالية البرونزية، بعد الفوز على لاعبة أمريكا فى منافسات الترضية، ووقفت هداية على المنصة بجانب لاعبتى الذهب والفضة.