شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. أحمد زاهر ينهى الجولة الثانية فى المركز الـ25 بمنافسات الرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل أحمد توحيد زاهر، لاعب المنتخب الوطني للرماية، المركز الخامس والعشرين برصيد 46 طبقا، بعد جولتين من أصل خمس جولات في مسابقه الرماية تراب خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وأنهى أحمد زاهر الجولة الأولى من تصفيات رماية التراب (الحفرة) برصيد 22 طبقا من أصل 25 طبقا، فيما تقام منافسات الجولة الثالثة بعد قليل.

فيما أنهى عبد العزيز محيلبة الجولة الثانية من تصفيات رماية التراب (الحفرة) في المركز الثامن عشر بعدما حقق 24 رمية صحيحة من أصل 25 في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وسجل عبد العزيز محيلبة خلال الجولة الأولى من تصفيات رماية التراب (الحفرة) رصيد 24 طبقا من أصل 25، في دورة الألعاب الأولمبية.