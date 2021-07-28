شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. الأسترالية أريان تيتموس تحرز ثانى ذهبية بمنافسات سباحة 200 متر حرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الأسترالية أريان تيتموس من إحراز ثانى ميدالية ذهبية لها خلال منافسات سباق سباحة 200 متر حرة فردى سيدات في زمن قدره 1: 53.50 ثانية فى دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو.

وكانت السباحة الأسترالية أريارن تيتموس تغلبت على النجمة الأمريكية كايتي ليديكي وأزاحتها عن عرشها فى 400 متر حرة، وتوجت بالميدالية الذهبية في منافسات أمس.

فيما توج المجري كريستوف ميلاك بالميدالية الذهبية فى السباحة، ضمن منافسات مسابقة أولمبياد طوكيو 2020 المقامة حاليا فى اليابان، خلال منافسات ة 200م فراشة رجال، محققاً رقما قياسيا جديدا دقيقة و51 ثانية و25 جزءا من الثانية ليحطم الرقم الأولمبي المسجل باسم مايكل فيلبس فى أولمبياد بكين 2008.

‏يذكر أن الرقم الأولمبي والذى كان مسجلا باسم أسطورة السباحة مايكل فيلبس، في منافسات 200 م فراشة، وهو دقيقة و52 ثانية و3 أجزاء من الثانية، أما المجري ميلاك فأنهى السباق في دقيقة و51 ثانية و25 جزءا من الثانية.