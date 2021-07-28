شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020 .. ماجى عشماوى تنهى الجولة الثانية فى المركز الأخير بالرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت ماجي عشماوي منافسات الفترة الثانية في الرماية (الحفرة) فردي سيدات في المركز الـ26، بعد أن حققت 24 رمية ناجحة من أصل 25 بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكانت الرامية المصرية أخفقت في كسر 6 أطباق من أصل 25 طبقا خلال الجولة الأولى من تصفيات الرماية "التراب"، لتنجح في كسر 19 طبق فقط في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

واحتلت ماجى عشماوى المركز السادس والعشرين والأخير بعدما أخفقت في 7 أطباق في جولتين لتسجل 43 طبق من 50، ويتبقى لها 3 جولات، حيث يتأهل أصحاب أول 6 مراكز.

كما أنهى عبد العزيز محيلبة الجولة الثانية من تصفيات رماية التراب (الحفرة) في المركز الثامن عشر بعدما حقق 24 رمية صحيحة من أصل 25 في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وسجل عبدالعزيز محيلبة خلال الجولة الأولى من تصفيات رماية التراب (الحفرة) برصيد 24 طبقا من أصل 25، في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.