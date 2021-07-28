مباشر أولمبياد طوكيو.. اليابان 4-8 مصر.. كرة يد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة المنتخب الياباني ضد نظيره المصري في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020.

وكان المنتخب المصري افتتح مشواره في البطولة بالفوز على نظيره البرتغالي قبل الخسارة من منتخب الدنمارك في الجولة الثانية.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثالث برصيد نقطتين، في المقابل يتواجد المنتخب الياباني في الترتيب الأخير بدون نقاط.

تفاصيل المباراة:

أحمد الأحمر افتتح أهداف المباراة لصالح المنتخب المصري في الدقيقة الثانية من ضربة جزاء.

محمد سند المحترف في صفوف نيم الفرنسي أكد تعزيز التفوق بهدف ثاني للمنتخب المصري في الدقيقة الرابعة.

مصر فرضت سيطرتها منذ البداية بعدما سجل يحيى الدرع الهدف الثالث للفراعنة في الدقيقة السادسة.

المنتخب الياباني بعد مرور حوالي خمسة دقائق استطاع أن يحرز الهدف الأول لتصبح النتيجة (3-1).

محمد سند أهدر انفرادين على التوالي في الدقيقة العاشرة ليضيع فرصة توسيع الفارق لتظل النتيجة (5-2).

عمر الوكيل "بكار" وسّع الفارق لصالح المنتخب المصري بعد انفراده بالمرمى ليسجل وتصبح النتيجة (7-3).

يحيى الدرع استطاع أن يسجل لصالح المنتخب المصري ويعزز النتيجة لمصر لتصبح (8-4).

المنتخب المصري استطاع أن ينهي أحداث الشوط الأول بفارق سبعة أهداف حيث جاءت النتيجة (18-11).

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