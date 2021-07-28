مجموعة مصر في الأولمبياد.. يد السويد تهزم البرتغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

فاز منتخب السويد على منتخب البرتغال، ضمن مباريات المجموعة الثانية لمنافسات كرة اليد بأولمبياد طوكيو 2020.

وتغلب منتخب السويد على البرتغال بصعوبة بنتيجة 29-28، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية لكرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بطوكيو باليابان.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بين السويد والبرتغال بنتيجة 14-14.

وشهد الشوط الثاني اثارة بين فريقين، قبل ان يتقدم منتخب السويد بفارق 4 أهداف، لكن منتخب البرتغال نجح في تقليل الفارق إلى هدف واحد قبل نهاية اللقاء ب30 ثانية، لكنهم لم ينجح في تحقيق التعادل بعد ذلك.

وبهذا الفوز يرتفع منتخب السويد رصيده إلى 6 نقاط خلف الدنمارك صاحبة نفس الرصيد من النقاط، لكنها تتصدر الترتيب متفوقة بفارق الأهداف.

بينما يحل منتخب البرتغال رابعا برصيد نقطتين، من فوز واحد وهزيمتين.

وستختتم مباريات الجولة الثالثة لهذه المجموعة بمواجهة تجمع بين منتخب مصر بطل افريقيا ومنتخب اليابان مستضيف البطولة.

وتنص لوائح المسابقة على تأهل الفرق أصحاب المراكز الـ4 الأولى من المجموعتين الأولى والثانية إلى دور الثمانية للبطولة.