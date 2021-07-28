رقم أولمبي جديد يُزين ذهبية ميلاك في 200 متر فراشة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

توج السباح المجري كريستوف ميلاك اليوم الأربعاء بالميدالية الذهبية لسباق 200 متر فراشة للرجال ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وأنهى ميلاك السباق في دقيقة واحدة و25ر51 محطما الزمن القياسي الأولمبي، لكنه تأخر بفارق 52ر0 ثانية عن الزمن القياسي العالمي المسجل باسمه أيضا.

واحتل الياباني تومورو هوندا المركز الثاني بفارق 48ر2 ثانية خلف ميلاك ليحرز الميدالية الفضية.

بينما أحرز الإيطالي فيدريكو بورديسو الميدالية البرونزية بعدما أنهى السباق في المركز الثالث بزمن دقيقة واحدة و45ر54 ثانية وبفارق 07ر0 ثانية فقط أمام المجري تاماش كندريسي.