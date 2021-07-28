خسارة مصر أمام كوريا الجنوبية في "سلاح السابر" بالأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

بعد أداء مميز، خسر منتخب مصر ربع نهائي منافسات "سلاح السابر" فرق رجال أمام كوريا الجنوبية.

وقدم الفريق المصري أداء متميز أمام المصنف الأول عالمياً، لكنه خسر في النهاية بنتيجة 45-39.

وضم الفريق المصري الثلاثي: زياد السيسي ومحمد عامر ومهاب سامر.

وسيلعب الفريق المصري دور الترضية لتحديد مراكز من الـ8-5.

وبدء زياد السيسي الجولة الأولى وخسر بنتيجة 5-2، وتوقفت الجولة من أجل أن يتلقى العلاج بعدما تعرض للإصابة، ولعب مهاب سامر الجولة الثانية وفاز بها 6-5، وتوقفت الجولة أيضاً لعلاج لاعب كوريا الجنوبية، أمام الجولة الثالثة لعبها محمد عامر وخسر 5-3.

وخاض مهاب سامر الجولة الرابعة وفاز بها 7-5، ولعب زياد السيسي الجولة الخامسة وخسر 5-4، وجاء محمد عامر ليلعب الجولة السادسة وخسر 5-0.

الجولة السابعة لعبها مهاب سامر وفاز بها 6-5، ولعب محمد عامر الجولة الثامنة وفاز بها 7-5، ولعب الجولة التاسعة والأخيرة زياد السيسي وخسر 5-4.