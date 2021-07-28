بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر واليابان لـ كرة اليد في اولمبياد طوكيو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة مصر واليابان ضمن أهم مباريات اليوم الاربعاء 28-7-2021، بنهائيات كرة اليد في اولمبياد طوكيو 2020، والتي تقام على الصالة المغطاه لملعب يويوغي ناسيونال.

يخوض منتخب مصر لكرة اليد ثالث مبارياته في اولمبياد طوكيو 2020، أمام مستضيف البطولة منتخب اليابان، وعينه على تحقيق الانتصار لتعويض خسارة الجولة الماضية أمام بطل العالم “منتخب الدنمارك”، والاقتراب من حجز مقعده في الأدوار الاقصائية.

وانتصر المنتخب المصري على البرتغال في الجولة الأولى، حيث أنهى الشوط الأول بالتعادل (15-15)، وفاز في النهاية بنتيجة 37 مقابل 31، قبل أن يخسر في الثانية أمام الدنمارك بنتيجة (32-27)، رغم تفوقه في الشطر الأول من اللقاء بفارق هدف.

في المقابل، لم يتذوق منتخب اليابان لكرة اليد طعم الانتصار، خسر في الجولة الافتتاحية أمام الدنمارك بنتيجة قياسية هي الأكبر في تاريخ الأولمبياد بنتيجة (47-30)، وتجرع الهزيمة الثانية على يد السويد بنتيجة (28-26).

وتتشارك الدنمارك والسويد صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة 6 نقاط من 3 مباريات، بينما تحتل مصر المركز الثالث برصيد نقطتين من مباراتين، وتتواجد البرتغال في المرتبة الرابعة بنفس الرصيد ولكن من 3 لقاءات، بينما لم تحصد البحرين التي خسرت 3 مرات، واليابان التي لعبت مباراتين، أي نقطة حتى الآن.

وينقل بث مباشر مباراة مصر واليابان في نهائيات كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020، عبر قناة بي إن سبورتس 2، بالإضافة إلى قناة بين سبورت كونيكت.

وتنطلق مباراة مصر واليابان ضمن المجموعة الثانية بدورة الالعاب الأولمبية في تمام الساعة 5:15 صباحًا بتوقيت جرينيتش، 7:15 بتوقيت مصر، 8:15 بتوقيت السعودية.