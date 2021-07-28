شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو .. المجرى كريستوف ميلاك يحقق ذهبية السباحة ويحطم رقم فيلبس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج المجري كريستوف ميلاك بالميدالية الذهبية فى السباحة، ضمن منافسات مسابقة أولمبياد طوكيو 2020 المقامة حاليا فى اليابان، خلال منافسات 200م فراشة رجال، محققاً رقما قياسيا جديدا زمنه دقيقة و51 ثانية و25 جزءا من الثانية، ليحطم الرقم الأولمبي المسجل باسم مايكل فيلبس فى أولمبياد بكين 2008.

‏يذكر أن الرقم الأولمبي والذى كان مسجلا باسم أسطورة السباحة مايكل فيلبس في منافسات 200 م فراشة، وهو دقيقة و52 ثانية و3 أجزاء من الثانية، أما المجري ميلاك فأنهى السباق فى دقيقة و51 ثانية و25 جزءا من الثانية.