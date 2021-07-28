شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. مصر تسقط أمام كوريا 39 /45 فى ربع نهائى سلاح السيف وتودع البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع منتخب مصر لسلاح السيف رجال دور الثمانية بعد الخسارة أمام منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 39 /45، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ويلعب المنتخب المصري مباراة تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن عقب نصف ساعة أمام اللجنة الأولمبية الروسية.

وكان المنتخب صعد لدور الثمانية بعدما حقق فوزا كبيرا على منتخب اليابان بنتيجة 45-32 في دور الـ16.

وأخفقت الرامية المصرية ماجى عشماوى في كسر 6 أطباق من أصل 25 طبقا خلال الجولة الأولى من تصفيات الرماية "التراب"، لتنجح في كسر 19 طبق فقط في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

واحتلت ماجى عشماوى المركز السادس والعشرين والأخير بعدما أخفقت في 6 أطباق، وأمامها 4 جولات أخرى، ويتأهل أصحاب أول 6 مراكز.

وودع عزمي محيلبة ومصطفى حمدي، منافسات رماية الاسكيت بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد انتهاء الجولة التصفيات وفشلا في التأهل للدور النهائي.

وتأهل أصحاب المراكز الـ6 الأولى لنهائيات منافسات رماية الاسكيت واللعب على ميدالية أولمبية، بعد مرور 5 جولات، يصوّب كل لاعب 25 طبقا في كل جولة.

واحتل عزمى محيلبة المركز الثامن عشر برصيد 120 طبقا، بعدما أخفق في 5 أطباق، بينما احتل مصطفى حمدى المركز قبل الأخير.