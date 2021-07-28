شكرا لقرائتكم خبر عن أمل آدم تودع منافسات القوس والسهم فى أولمبياد طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت المصرية أمل آدم منافسات القوس والسهم بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، من دور الـ32 بعد الخسارة من لاعبة كوريا الجنوبية بنتيجة 6-0.

وكان اتحاد القوس والسهم، برئاسة الدكتور علاء جبر ومجلس الإدارة، يسعى لوصول لاعبى المنتخب الوطنى للقوس والسهم إلى أعلى المستويات، من أجل رفع اسم عاليا فى جميع المحافل الدولية التى يشارك فيها المنتخب استعدادا لأولمبياد طوكيو التى انطلقت فى 23 يوليو وتستمر حتى أغسطس المقبل.

وخسر أمس اللاعب يوسف طلبة، لاعب المنتخب الوطني في القوس والسهم، من الكازاخي دينيس يانكين 6/4، في منافسات القوس والسهم في الدور الـ32 خلال دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكان الموقع الرسمي لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 قد أعلن فوز يوسف طلبة، ولكن تم تعديل النتيجة ليعلن خسارة لاعب المنتخب الوطني في القوس والسهم.