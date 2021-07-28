شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان ينهى استعداداته لمباراة الأهلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بنادي أسوان، استعداداته لمواجهة النادي الأهلي غداً الخميس، ضمن منافسات الدوري العام، ومن المقرر أن يعلن أحمد مصطفى بيبو مدرب أبناء الجنوب عن قائمة الفريق التي ستواجه المارد الأحمر عقب المران الختامي لأسوان.

وأكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على الفريق، أن أسوان سيدخل مباراة النادي الأهلي المرتقبة الخميس المقبل باحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل أفريقيا، لدعم موقف أبناء الجنوب في البقاء بالدوري.

وقال أمين في تصريحات لليوم السابع، "دخلنا معسكر إعداد قبل فترة استعدادا للقاء الأهلي، وقدمنا كل الدعم للجهاز الفني واللاعبين من أجل الفترة الحالية، وخضنا عدة مباريات ودية من أجل تجهيز اللاعبين".

وأضاف عضو مجلس إدارة نادي أسوان، "حال الفوز على الأهلي هناك مكافآت تحددها لائحة الفريق، والمباراة لن تكون سهلة أمام بطل أفريقيا ولكننا نبحث عن أي نتيجة إيجابية والنقطة الواحدة يمكنها أن تدعمنا".

وتابع أمين، "حظوظنا مازالت قوية وبأيدينا في البقاء بالدوري ولكن هذا يتطلب اجتهاد وتركيز أكبر من جميع اللاعبين لأن المباريات المقبلة مصيرية وحاسمة".

ويحتل أسوان المركز الـ 16 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 25 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 27 مباراة، حيث فاز أسوان فى 6 مباريات وتعادلوا فى 7 لقاءات أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 14 مباراة، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 45 هدفاً أخر.