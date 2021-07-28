شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. أحمد زاهر يحقق 22 نقطة فى الجولة الأولى من تصفيات رماية التراب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى المصري أحمد زاهر الجولة الأولى من تصفيات رماية التراب (الحفرة) برصيد 22 طبقا من أصل 25، فى دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

بينما سجل عبدالعزيز محيلبة خلال الجولة الأولى من تصفيات رماية التراب (الحفرة) برصيد 24 طبقا من أصل 25، في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

ونجح الشقيقان عزمى محيلبة وعبد العزيز محيلبة لاعبا المنتخب الوطنى للرماية فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 كأول شقيقين على صعيد الرماية يشاركان فى دورة أولمبية نسختين متتاليتين، وفقا لتأكيدات البطل عبد العزيز محيلبة.

ونجح عزمى محيلبة فى التأهل مبكرا فى منافسات الاسكيت بالفوز ببرونزية كأس العالم بفنلندا أغسطس 2019 ليحجز مقعدا باسمه، بينما حسم شقيقه الرامى عبد العزيز محيلبة مقعد التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 فى منافسات أطباق الحفرة، بعد تحقيق المركز السابع فى كأس العالم بقبرص، يأتى حسم محيلبة لمقعد التأهل باسمه إلى طوكيو 2020 متفوقًا على زميله أحمد قمر وفقا لآخر 4 بطولات شارك فيها، مثلما حدد الاتحاد المصرى للعبة لحسم مقعد الكوتة التى حصل عليها اللاعب فى البطولة الأفريقية بالجزائر مؤخرا.