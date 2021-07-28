شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو .. منتخب فرنسا يتوج بأول ميدالية ذهبية فى التجديف رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب فرنسا فى الفوز بأول ميدالية ذهبية له فى أولمبياد طوكيو 2020 خلال منافسات رياضة التجديف نهائي A مزدوج رجال، ‏حيث قام الثنائي الزوجي الفرنسي للرجال بالفوز بالمركز الأول فى مزدوج المجداف وحطم الرقم الأولمبي.

واحتل الثنائي الهولندي المركز الثاني ليفوز بالميدالية الفضية، بينما جاء الثنائي الصيني فى المركز الثالث ليفوز بالميدالية البرونزية.

فيما حصدت رومانيا الميدالية الذهبية في منافسات التجديف الزوجي للسيدات عقب فوزها منذ قليل في سباق التجديف المزدوج الإطلاق للسيدات بزمن قدره 41.3:6.