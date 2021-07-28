شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. مصر تكتسح اليابان وتتأهل لربع نهائى سلاح السيف لمواجهة كوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر لسلاح السيف رجال فوزا كبيرا على منتخب اليابان بنتيجة 45-32 في دور الـ16 ليتأهل لدور الثمانية لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وضرب منتخب مصر موعدا مع منتخب كوريا الجنوبية في دور الثمانية فى تمام الساعة الرابعة والنصف صباح اليوم، بعدما أطاح بأصحاب الأرض بفارق 13 نقطة، ليقترب خطوة من تحقيق ميدالية لمصر.

وأخفقت الرامية المصرية ماجى عشماوى في كسر 6 أطباق من أصل 25 طبقا خلال الجولة الأولى من تصفيات الرماية "التراب"، لتنجح في كسر 19 طبق فقط في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

واحتلت ماجى عشماوى المركز السادس والعشرين والأخير بعدما أخفقت في 6 أطباق، وأمامها 4 جولات أخرى، ويتأهل أصحاب أول 6 مراكز.

وودع عزمي محيلبة ومصطفى حمدي، منافسات رماية الاسكيت بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد انتهاء الجولة التصفيات وفشلا في التأهل للدور النهائي.

وتأهل أصحاب المراكز الـ6 الأولى لنهائيات منافسات رماية الاسكيت واللعب على ميدالية أولمبية، بعد مرور 5 جولات، يصوّب كل لاعب 25 طبقا في كل جولة.

واحتل عزمى محيلبة المركز الثامن عشر برصيد 120 طبقا، بعدما أخفق في 5 أطباق، بينما احتل مصطفى حمدى المركز قبل الأخير.