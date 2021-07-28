شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة مصر.. يد الدنمارك تهزم البحرين 31 - 21 وتواصل صدارتها للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب الدنمارك لكرة اليد فى تحقيق فوز كبير على المنتخب البحريني بنتيجة 31 - 21، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الأربعاء ضمن منافسات الأولمبياد.

وواصلت الدنمارك قبضتها على صدارة المجموعة التي تضم منتخب مصر بجانب منتخبات السويد والبرتغال والبحرين، بعدما نجح في تحقيق فوزها الثالث تواليا.

ويخوض فى السابعة والربع صباح اليوم الأربعاء، منتخب اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا ثالث مواجهاته بأولمبياد طوكيو 2020 أمام اليابان صاحب الأرض.

وحقق منتخب اليد الفوز على البرتغال 37/31 فى أولى مواجهاته، قبل الخسارة من الدنمارك بطل العالم أول أمس 32/27.

بينما تقام المباراة الرابعة أمام السويد يوم 30 يوليو فى الساعة 9:15 صباحا بتوقيت القاهرة، أما المباراة الخامسة أمام منتخب البحرين يوم 1 أغسطس الساعة 4:00 صباحا بتوقيت القاهرة.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التى تضم منتخبات كل من الدنمارك - السويد - البرتغال - اليابان - البحرين، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات: النرويج - فرنسا - ألمانيا - البرازيل - إسبانيا - الأرجنتين.

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.