شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. ماجى عشماوى تكسر 19 طبقا من أصل 25 فى الجولة الأولى للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخفقت الرامية المصرية ماجى عشماوى في كسر 6 أطباق من أصل 25 طبقا خلال الجولة الأولى من تصفيات الرماية "التراب"، لتنجح في كسر 19 طبقا فقط في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

واحتلت ماجى عشماوى المركز السادس والعشرين والأخير بعدما أخفقت في 6 أطباق، وأمامها 4 جولات أخرى، ويتأهل أصحاب أول 6 مراكز.

وودع عزمي محيلبة ومصطفى حمدي منافسات رماية الاسكيت بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد انتهاء الجولة التصفيات وفشلا في التأهل للدور النهائي.

وتأهل أصحاب المراكز الـ6 الأولى لنهائيات منافسات رماية الاسكيت واللعب على ميدالية أولمبية، بعد مرور 5 جولات، يصوّب كل لاعب 25 طبقا في كل جولة.

واحتل عزمى محيلبة المركز الثامن عشر برصيد 120 طبقا، بعدما أخفق في 5 أطباق، بينما احتل مصطفى حمدى المركز قبل الأخير.