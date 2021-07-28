موعد ومنافس ربع النهائي.. مصر تهزم اليابان في سلاح السابر بالأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نجح منتخب مصر في التأهل لربع نهائي منافسات "سلاح السابر" فرق رجال بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وضم فريق مصر كلا من زياد السيسي، محمد عامر ومهاب سامر.

وتفوق المنتخب المصري في دور الـ16 على نظيره الياباني، بنتيجة إجمالية 45-32.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر دور ربع النهائي، أمام منتخب كوريا الجنوبية الساعة 4.25 فجراً.

وأنهى محمد عامر الجولة الأولى متفوقاً على منافسه الياباني 5-2، وفي الجولة الثانية فاز زياد السيسي 5-0، والجولة الثالثة خسر مهاب سامر بنتيجة 7-5.

ولعب محمد عامر الجولة الرابعة وخسر 6-5، وخاض مهاب سامر الجولة الخامسة وتعادل 5-5، الجولة السادسة لعبها زياد السيسي وحسمها بنتيجة 5-2.

الجولة السابعة لعبها مهاب سامر وفاز بها 5-3، ولعب الجولة الثامنة محمد عامر وخسر 6-5، والجولة التاسعة والأخيرة لعبها زياد السيسي وحسمها بنتيجة 5-1