شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجى: مفيش حد ساب الأهلى وكسب.. وكل لاعب يتحمل نتيجة طموحاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، أن النادى الأهلى لم يتأثر برحيل أي لاعب عنه في الفترة الماضية، والدليل التتويج بكل البطولات التي شارك فيها.

وقال خالد مرتجى خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "رحيل رمضان صبحى وشريف إكرامى وأحمد فتحى عن الأهلى لم يؤثر على الفريق، ولكن هم اللى اتأثروا وخسروا، وعمر الأهلى ما وقف على لاعب، ومسألة عودتهم مش فى إيدى ولكن هناك 80 مليون أهلاوي لهم ثمن ولهم قيمة وبيعطوا للاعبين شعبية كبيرة".

وأضاف خالد مرتجى: "مفيش لاعب ساب الأهلى وكسب وكل واحد له طموح يتحمل نتيجة طموحه، وبعض اللاعبين الذين تركوا الأهلى مثل شريف إكرامى خسروا مستقبل إدارى كبير في النادى".

وأوضح: "نسافر مع الأهلى في رحلاته الخارجية على نفقتنا الخاصة، وفخور بوجودى في مجلس إدارة الأهلي خلال تحقيق 7 بطولات أفريقية، ودورى مع فريق الكرة لا يزيد عن الدعم المعنوي".

وأضاف مرتجى: "كنا نتوقع نجاح السويسرى رينيه فايلر مع الفريق عند التعاقد معه، وقدم مستوى مميزا قبل فيروس كورونا، ولكن بعدها تحول وكنا نتوقع رحيله عندما سافر لبلاده، لذلك حضرنا البديل ولم يحدث أي مشاكل في إنهاء التعاقد مع فايلر".

وتابع: "وضعنا حلولا بديلة لرحيل فايلر من ضمنها التعاقد مع موسيمانى، ورغبته القوية في تدريب فريق بحجم الأهلى سهّل مهمة التعاقد معه، ولم يستغرق الكثير من الوقت أو الجهد".

وأوضح مرتجى: "توقعت تفوق الأهلى على كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والأهم لدينا إسعاد جماهير الاهلى ولا نلتفت لمن يشكك في قوة دورى أبطال أفريقيا، ولكن ستظل البطولة التاسعة لها مذاق خاص لأنه جاءت على حساب الزمالك".

وأضاف: "قدر الأهلى (هرم الرياضة المصرية) خوض كل البطولات من أجل الفوز بها وهدفنا أن نكون في الريادة على كافة المستويات".