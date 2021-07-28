سابقة تاريخية.. موقع أولمبياد طوكيو يضع صورة هداية ملاك كدعاية لدورة الألعاب

القاهرة - سامية سيد - وضع موقع أولمبياد طوكيو صورة تتويج بطلتنا المصرية هداية ملاك بطلة التايكوندو صاحبة برونزية مصر في اللعبة، كترويج ودعاية رسمية لأولمبياد طوكيو المقامة حاليا فى اليابان.

وتحدث هذه السابقة لأول مرة تاريخيا، حيث لم يسبق وضع صورة لاعبة مصرية وعربية على الموقع الرسمي للأولمبياد.

ونجح الثنائى هداية ملاك وسيف عيسى، بطلا التايكوندو، فى خطف قلوب المصريين والرفرفة بها فى سماء طوكيو بالتتويج ببرونزيتيّ الأولمبياد المقامة حاليا فى اليابان.

كما أن هداية ملاك خطفت قلوب المصريين بداية من حمل علم مصر كأول سيدة تحمل علم مصر فى مشاركة أولمبية بحفل الافتتاح بصحبة البطل الأوليمبى علاء أبو القاسم وسط طموحها فى حصد ميدالية جديدة، والتى نجحت فى حصدها بالفعل بعد التتويج ببرونزية أولمبياد البرازيل 2016.

وتُوجت هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو بالميدالية البرونزية، بعد الفوز على لاعبة أمريكا فى منافسات الترضية، ووقفت هداية على المنصة بجانب لاعبتى الذهب والفضة.